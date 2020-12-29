В Симферополе за обман дольщиков осудили мошенника

В Симферополе виновным в четырех эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере, признали индивидуального предпринимателя. История такова:

Судом установлено, что предприниматель (далее ИП) и двое ничего не подозревавших бизнесменов-застройщиков договорившись о строительстве многоквартирного жилого дома, заключили с тридцатью потерпевшими предварительные договоры купли продажи помещений в будущем доме и получили от них денежные средства. Их договоренность обуславливалась тем, что строительные работы будут выполнять застройщики, а юридическое оформление строительства, в том числе и оформление права собственности потерпевших на квартиры, занимается ИП.

После того как дом был фактически построенным в виде двух корпусов, ИП, обманув потерпевших, используя гражданско-правовые сделки, оформил на себя право собственности на два земельных участка и построенные на них два объекта незавершенного строительства и продал их третьему лицу, чем причинил потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 78 256 400 рублей.

По второму эпизоду ИП, злоупотребив доверием одного из упомянутых застройщиков, похитил у него денежные средства в размере 62 000 долларов США, предназначавшиеся для покупки земельного участка, на котором трое предпринимателей должны были возвести очередной многоквартирный дом.

В третьем эпизоде потерпевшая К., доверившись убеждениям ИП, продала земельный участок бизнесменам в счет покупки квартиры в будущем многоквартирном доме, возведенном на этом же участке.

При этом, ИП. злоупотребив доверием К., ссылаясь на проблемы по оформлению документов, оформил земельный участок на себя.

В четвертом эпизоде один из застройщиков, купив за свои средства 2 земельных участка и доверил ИП. заняться всеми разрешительными документами на данные участки. Убедив бизнесмена, в том, что для удобства лучше будет вначале оформить данный участок именно на ИП, осуществил за собой регистрацию права собственности вышеуказанных земельных участков, причинив тем самым потерпевшему ущерб в особо крупном размере на общую сумму 12 340 672 рублей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого по всем преступлениям суд признал наличие малолетнего ребенка у виновного, а также положительную характеристику, совершение преступления впервые, наличие родителей пенсионного возраста и состояние их здоровья, оказание им помощи, наличие заболеваний у ребенка.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ИП назначено окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Источник: пресс-служба Железнодорожного районного суда г.Симферополя