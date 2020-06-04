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В Симферополе задержали аферистку: обещала помощь в получении документов, но…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 17:51 04.06.2020

В отдел полиции в Симферополе поступило заявление от 41-летней жительницы одного из сел Джанкойского района о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Пострадавшая попросила принять меры к женщине, которая незаконно завладела ее денежными средствами в сумме 300 тысяч рублей якобы за оказание содействия в получении необходимых документов. Никакую помощь заявительница от новой знакомой не получила, как не получила обратно и своих денег. Участковыми уполномоченными полиции ОП №1 «Железнодорожный» Управления МВД России по г.Симферополю по подозрению в совершении данного преступления была задержана ранее не судимая 27-летняя местная жительница. От подозреваемой поступили признательные показания. Полицейскими установлена причастность задержанной к совершению еще двух аналогичных преступлений на территории г.Симферополя. Всего же женщина путем обмана завладела деньгами трех граждан. Как выяснилось, никаких связей злоумышленница не имела, попросту вводя в заблуждение своих жертв в возможности оказания им помощи, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственными органами ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно действующему законодательству, ей может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полиция Симферополя напоминает:

Если в отношении Вас или Ваших близких совершены противоправные действия, незамедлительно обратитесь в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону 102 (с мобильного 020).

В Симферополе задержали аферистку: обещала помощь в получении документов, но...

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