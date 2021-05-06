В Симферополе задержали беглого педофила

В Симферополе сотрудники УФСИН задержали осужденного за педофилию, который ранее сбежал из больницы в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

24-летний заключенный колонии-поселения в Волгограде сбежал из больницы в конце апреля. Когда мужчину, проходившего лечение, не досчитались, он был объявлен в розыск. В начале мая сотрудники крымского УФСИН, подключившиеся к розыску, обнаружили беглеца в Симферополе.

Что потянуло преступника «на юг»? Совпадение или нет, но ранее он именно в столице Крыма был осужден за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.