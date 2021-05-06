Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Симферополе задержали беглого педофила

crimeapress_news

реклама в крыму
В Симферополе задержали беглого педофила
Иллюстрация: dela.ru

В Симферополе задержали беглого педофила

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:26 06.05.2021

В Симферополе сотрудники УФСИН задержали осужденного за педофилию, который ранее сбежал из больницы в Волгограде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ведомства.

24-летний заключенный колонии-поселения в Волгограде сбежал из больницы в конце апреля. Когда мужчину, проходившего лечение, не досчитались, он был объявлен в розыск. В начале мая сотрудники крымского УФСИН, подключившиеся к розыску, обнаружили беглеца в Симферополе.

Что потянуло преступника «на юг»? Совпадение или нет, но ранее он именно в столице Крыма был осужден за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

В Симферополе задержали беглого педофила

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.