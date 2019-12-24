В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин. Подозревается в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе гражданина России, подозреваемого в государственной измене. Неофициально называется имя задержанного – Иван Яцкин. Он был задержан еще в начале декабря и этапирован в Москву для проведения следствия.

Предъявлено обвинение в государственной измене, — сообщили силовики.

Лефортовский районный суд Москву постановил заключить Ивана Яцкина под стражу до 16 марта 2020 года.

Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 11 декабря продлен срок содержания под стражей в отношении Яцкина Ивана Григорьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 16 марта 2020 года, — рассказала ТАСС представитель суда.

Уточняется, что рассмотренный судом материал не содержал гриф секретности, но судебное заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме. О том, кто такой задержанный, где работал (служил?), чем занимался – не сообщается.