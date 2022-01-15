В Симферополе задержан подозреваемый в краже денег из производственного цеха

В Симферополе в полицию поступило заявление от директора одной из фирм города о краже. Заявитель сообщил, что из помещения цеха по производству мебели похищено имущество на сумму более 45 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество 38-летний житель Керчи.

От задержанного получены признательные показания. Подозреваемый рассказал, что шел по району, увидел незапертое помещение, проник в него и похитил то, что смог унести в руках. Злоумышленник сдал похищенное в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил на собственные нужды, — сообщили в МВД по РК.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания.

Следователем ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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