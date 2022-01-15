реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МВД Крыма |  В Симферополе задержан подозреваемый в краже денег из производственного цеха

crimeapress_news



реклама в крыму
В Симферополе задержан подозреваемый в краже денег из производственного цеха

 В Симферополе задержан подозреваемый в краже денег из производственного цеха

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:03 15.01.2022

В Симферополе в полицию поступило заявление от директора одной из фирм города о краже. Заявитель сообщил, что из помещения цеха по производству мебели похищено имущество на сумму более 45 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество 38-летний житель Керчи.

От задержанного получены признательные показания. Подозреваемый рассказал, что шел по району, увидел незапертое помещение, проник в него и похитил то, что смог унести в руках. Злоумышленник сдал похищенное в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил на собственные нужды, — сообщили в МВД по РК.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания.

Узнайте больше:  В Феодосии «самый умный» расплатился за доставку еды фальшивой купюрой

Следователем ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.