В Симферополе заложили Сад Памяти

В Симферополе акция «Сад Памяти» 18 марта состоялась у мемориала на месте массовых расстрелов советских граждан «Скорбящая» по улице Маршала Жукова. Цель проекта — сохранить память о событиях и участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто ковал Великую Победу.

Деревья – это живой памятник каждому погибшему воину. Это международная акция и таких деревьев будет высажено 27 миллионов, как память о каждом погибшем в той войне, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы председателя Правительства республики Крым Юрия Гоцанюка.

За высаженными деревьями, по словам главы администрации Симферополя Елены Проценко, будет организован постоянный уход:

Объединившись все вместе, ветераны, общественники, волонтеры, сегодня вместе высадим деревья и будем за ними ухаживать, приходить сюда и вспоминать о Великой Победе и её героях.

В рамках акции «Сад Памяти» было высажено более 200 саженцев: крымских сосен, кленов и фруктовых деревьев. Дальнейший полив и уход за высаженными растениями будут осуществлять работники МБУ «Город».

СПРАВКА: акция «Сад памяти» проходит по всей России в год 75-летия Великой Победы. Всего планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы войны. Кроме Симферополя в Крыму деревья высадят в городах-героях Севастополь и Керчь и городе воинской славы Феодосия.

фото: пресс-служба администрации Симферополя