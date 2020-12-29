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В Симферополе завершается ямочный ремонт дорог 2020 года

В Симферополе завершается ямочный ремонт дорог 2020 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 19:49 29.12.2020

В Симферополе МБУ «Город» на постоянной основе проводит работы по текущему ремонту улично-дорожной сети города.  Так, с 21 по 27 декабря выполнен широкий перечень работ, в том числе ямочный ремонт горячим асфальтом, демонтаж металлических конструкций, монтаж автопавильона, а также нанесение дорожной разметки.

За прошедшую неделю сотрудники «Города» провели ремонт 220 квадратных метров дороги горячим асфальтом на улице Бородина, а также 56 квадратных метров тротуара на улице Ефремова и площади Кирова. Работники учреждения также выполнили работы на улице Дмитрия Ульянова, где засыпали ямы фрезерованным асфальтовым материалом. Кроме того, на площади Ленина выполнены работы по ремонту и восстановлению тротуара из плитки, – рассказал директор предприятия Антон Гумен.

Он пояснил, что ямочный ремонт является временной мерой, которая позволяет оперативно ликвидировать дефекты дорожного полотна и не допустить его дальнейшего разрушения.

Помимо ремонта дорожного покрытия, бригадами учреждения за указанный период выполнен демонтаж металлоконструкций на улице Дмитрия Ульянова, а также монтаж и покраска остановочного павильона на площади Ленина. Там же осуществили ремонт ступеней, – отметил Гумен.

Он также проинформировал, что МБУ «Город» выполнялись работы по нанесению и обновлению дорожной разметки. В ежедневных работах на прошлой неделе было задействовано 27 человек и 5 единиц специализированной техники.

В Симферополе завершается ямочный ремонт дорог 2020 года

Фото: МБУ «Город».

В Симферополе завершается ямочный ремонт дорог 2020 года

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