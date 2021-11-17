В Симферополе завершены работы на четырех общественных территориях

В Симферополе подрядные организации завершили капремонт общественных мест пребывания граждан. Все запланированные работы выполнены за счет федеральных средств, а также в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.

Таким образом, жители и гости Симферополя могут в полной мере воспользоваться новыми комфортабельными территориями и по достоинству оценить созданную инфраструктуру в скверах Балаклавский, Ветан, Казанский и им. Сергия Радонежского.

На указанных пространствах уложена тротуарная плитка, асфальтобетонное покрытие, установлены скамейки, урны, перголы, уличное освещение, созданы системы искусственного полива насаждений, для детей разных возрастных категорий размещены современные игровые площадки со специальным напольным покрытием, создана система искусственного полива, проведено озеленение, облицованы керамогранитной плиткой стены и клумбы, а также для безопасности граждан и соблюдения правил поведения установлены камеры видеонаблюдения, — сообщает региональный офис Главного управления по реализации национальных проектов.

Уточняется, что общее финансирование на создание благоприятных условий для досуга граждан составило 76,5 млн. рублей. В скором времени будет введен в эксплуатацию еще один значимый объект – площадь им. Куйбышева крымской столицы.