В Симферопольском районе ликвидировали наркопритон

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России в Симферопольском районе задержали 43-летнего местного жителя, который подозревается в систематическом предоставлении наркозависимым своей квартиры для употребления запрещенных веществ.

Установлено, что мужчина гостеприимно приглашал в свою квартиру наркозависимых товарищей. Совместно с ними он употреблял марихуану и «соль», предоставляя самодельные приспособления для курения наркотических средств. В ходе осмотра полицейскими изъяты остатки запрещенных веществ, а также различные материалы и приспособления, которые использовалась в наркопритоне, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Полиция призывает граждан оказывать содействие правоохранительным органам в вопросах выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Незамедлительно сообщайте в органы внутренних дел обо всех подозрительных случаях, замеченных вами на улицах, возможно осуществляющих распространение или потребление запрещенных веществ.

Передать информацию можно на условиях анонимности по телефону «102». Обезопасьте себя и своих близких от смертельной угрозы!

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым