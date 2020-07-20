В Симферопольском районе — очередной случай интернет-мошенничества. Вы не попались «на удочку»?

В территориальный отдел полиции поступило обращение от 43-летнего жителя одного из сел Симферопольского района о том, что неизвестное лицо мошенническим путём завладело его деньгами в сумме 10 тысяч рублей.

Как пояснил заявитель, он разместил объявление на одном из сайтов о продаже четырех автомобильных дисков в комплекте с резиной. Ему на мобильный телефон позвонил покупатель и предложил встретиться. В оговоренное время они встретились, мужчина отдал товар покупателю под расписку, в которой было указано, что денежные средства будут переведены на счет в течение двух месяцев, однако до настоящего времени деньги на счет не поступили, а мужчина перестал выходить на связь. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю по «горячим следам» задержан ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель одного из сел Симферопольского района. Подозреваемый чистосердечно признался в совершении данного преступления, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Полицейские не исключают, что злоумышленник мог неоднократно применять подобные схемы обмана через сайты объявлений, в корыстных целях вводя в заблуждение интернет-пользователей.

Следственными органами ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция Симферополя в очередной раз напоминает:

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения случайных знакомых погадать Вам, снять порчу, избавить от наложенного на Ваших близких заклятия;

НЕ ПУСКАЙТЕ В ДОМ не знакомых лиц, в том числе представляющихся работниками «СОБЕСА», совета ветеранов, ГорГаза, Водоканала, и других коммунальных и социальных служб, за исключением случаев, если вы сами вызывали их;

НЕ ВЕРЬТЕ телефонным звонкам с неизвестных номеров о том, что Ваш родственник, близкий или знакомый совершили или пострадали в ДТП, стали соучастником преступления, и за решения вопроса о привлечении их к ответственности необходимы деньги;

НЕ РАЗГЛАШАЙТЕ свои персональные данные, такие как фамилия, имя, отчество, паспортные данные, данные банковских карт, счетов, а также защитные коды и пароли, ни под каким предлогом;

НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ деньги не знакомым лицам, не под каким предлогом;

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения обменять Ваши деньги на новые или иностранные купюры. Рассказы о грядущей денежной реформе не правда;

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ сообщениям, приходящим на Ваш телефон, будь то крупный выигрыш, победа в конкурсе или лотереи, особенно бдительны будьте в тех случаях, когда для получения выигрыша Вас просят оплатить налог или доставку;

НЕ ОТВЕЧАЙТЕ на СМС сообщения, полученные с не известных Вам номеров, в независимости от их содержания;

НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ денежные средства на не известные Вам адресу, в том числе с целью приобретения вещей в интернете;

ИЗБЕГАЙТЕ лиц, которые навязчиво пытаются вовлечь Вас в разговор, предлагают Вам какие – либо товары и услуга или же хотят поделиться с Вами найденными деньгами;

НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ посторонним людям, где Вы храните деньги;

ИЗБЕГАЙТЕ внимания людей при снятии денег с карты или книжки.

Если в отношении Вас или Ваших близких совершены противоправные действия, незамедлительно обратитесь в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону 102 (с мобильного 020).