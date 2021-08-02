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В Симферопольском районе появится частный индустриальный парк

В Симферопольском районе появится частный индустриальный парк

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:04 02.08.2021

В Симферопольском районе появится частный индустриальный парк площадью 18 гектар. Как уточнили в Корпорации развития Республики Крым (КРРК), на площадке будущего парка уже реализуется проект по созданию логистического комплекса класса «А». Строительную площадку объекта посетил заместитель министра промышленной политики РК Александр Зинченко и директор Проектного офиса по вопросам СЭЗ и ГЧП Корпорации развития Республики Крым Олег Смолянов.

Будущий логистический комплекс, строящийся на участке 9,2 гектара, будет выполнять функции 3PL-оператора, предлагая компаниям-клиентам полный комплекс логистических услуг. Это и ответственное хранение промышленных групп товаров в соответствии с лучшими отраслевыми стандартами и практикой, аренда складов, управление складскими операциями с использованием современной системы управления складом, доставка грузов разными видами транспорта, международные перевозки и таможенное оформление экспортно-импортных операций, кросс-докинг и другие, — рассказал Олег Смолянов.

В Симферопольском районе появится частный индустриальный парк

Представитель КРРК также добавил, что за 10 лет проект принесёт порядка 505 млн. рублей в бюджеты разных уровней. Кроме того, реализация проекта послужит дальнейшему развитию логистики Крыма, позволит привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

По его словам, на оставшемся участке построят промышленные помещения для размещения производств будущих резидентов парка. Бесспорным преимуществом парка станут его логистические возможности — расположение между автомобильной и железнодорожной трассами.

В Симферопольском районе появится частный индустриальный парк

В Симферопольском районе появится частный индустриальный парк

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