В Симферопольском районе продолжается строительство логистического комплекса. Готовность – 70%

В Симферопольском районе (недалеко нового Республиканского медцентра имени Семашко) продолжается строительство логистического комплекса класса «А». По информации министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко, логистический комплекс готов на 70%. Ожидается, что его введут в эксплуатацию уже в октябре.

Будущий логистический комплекс, строящийся на участке 9,2 гектара, будет выполнять функции 3PL-оператора, предлагая компаниям-клиентам полный комплекс логистических услуг. Это и ответственное хранение промышленных групп товаров в соответствии с лучшими отраслевыми стандартами и практикой, аренда складов, управление складскими операциями с использованием современной системы управления складом, доставка грузов разными видами транспорта, международные перевозки и таможенное оформление экспортно-импортных операций, кросс-докинг и другие, — рассказал Дмитрий Шеряко.

По информации министра экономического развития РК, за 10 лет проект принесёт порядка 505 млн. рублей в бюджеты разных уровней.

Реализация проекта послужит дальнейшему развитию логистики Крыма, позволит привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. Бесспорным преимуществом комплекса станут его логистические возможности — расположение между автомобильной и железнодорожной трассами, — уточнил Дмитрий Шеряко.

Заявленный объём инвестиций в проект — 325 млн. рублей.

По материалам Корпорации развития Республики Крым.