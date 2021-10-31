В Симферопольском районе в суд направлено уголовное дело об убийстве и укрывательстве преступления

В Симферопольском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Симферополя. В зависимости от степени и роли участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 316 УК РФ (укрывательство преступления).

Как полагает следствие, 23 февраля 2021 года обвиняемые осуществляли работы на одной из детских площадок в Симферополе. В дальнейшем они познакомились с жителем Евпатории. Совместно с ним злоумышленники направились в цех по изготовлению строительных материалов, где начали распивать алкогольные напитки. В ходе совместного употребления спиртного между одним из обвиняемых и жителем Евпатории возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой он нанес последнему множественные удары руками и ногами, металлическим валом, а также канцелярским ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте, — рассказали подробности в прокуратуре Крыма.

Н все тайное становится явным. Очевидцами вышеуказанного преступления явились сожительница одного из обвиняемых и его знакомый, с которыми они распивали спиртные напитки. Они погрузили труп жителя Евпатории в багажный отсек автомобиля, приехали на участок местности, расположенный на территории Симферопольского района, облили труп растворителем и ацетоном и посыпали хлорсодержащим веществом, чтобы устранить трупный запах, а затем подожгли.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Симферопольского района для рассмотрения по существу.