В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 установлен новый рентген-аппарат

В травматологической поликлинике ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» установлен новый цифровой рентген-аппарат на два рабочих места. Оборудование стоимостью 14 млн. рублей приобретено за счёт средств бюджета Республики Крым, благодаря выделенным средствам заменен устаревший аппарат.

Закупленное оборудование отечественного производства позволяет получать качественные рентгеновские снимки высокого разрешения, выполнять исследования как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что важно для обследования, в том числе, лежачих больных. Работать на новом рентген-аппарате продолжат опытные рентгенологи, — сообщили в минздраве РК.

Напомним также, что в текущем году в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» был введён в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф. Оснащение медицинской организации диагностическим оборудованием способствует повышению качества оказания профильной медицинской помощи населению.