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В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 установлен новый рентген-аппарат

В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 установлен новый рентген-аппарат

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 21:16 13.12.2023

В травматологической поликлинике ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» установлен новый цифровой рентген-аппарат на два рабочих места. Оборудование стоимостью 14 млн. рублей приобретено за счёт средств бюджета Республики Крым, благодаря выделенным средствам заменен устаревший аппарат.

В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 установлен новый рентген-аппарат

Закупленное оборудование отечественного производства позволяет получать качественные рентгеновские снимки высокого разрешения, выполнять исследования как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что важно для обследования, в том числе, лежачих больных. Работать на новом рентген-аппарате продолжат опытные рентгенологи, — сообщили в минздраве РК.

В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 установлен новый рентген-аппарат

Напомним также, что в текущем году в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6» был введён в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф. Оснащение медицинской организации диагностическим оборудованием способствует повышению качества оказания профильной медицинской помощи населению.

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В Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи №6 установлен новый рентген-аппарат

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