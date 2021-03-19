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В Следкоме уточнили подробности задержаний в администрации Ялты
Фото: Следком

В Следкоме уточнили подробности задержаний в администрации Ялты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:00 19.03.2021

Об этой скандальной истории мы уже рассказывали, стали известны ее подробности. Сотрудник администрации города Ялты подозревается в получении взятки в составе группы лиц. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела Департамента муниципального контроля администрации города Ялта. Он подозревается в получении должностным лицом взятки в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), — уточнили в Следкоме.

Следственным отделом по городу Ялте установлено, что замначальника отдела Департамента муниципального контроля, действуя с двумя своими коллегами в составе группы лиц, лично получил взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя пгт. Ореанда за незаконное бездействие со стороны администрации, а именно – за непринятие мер к владельцу участка, который без согласования с департаментом удалил часть насаждений у себя на земельном участке.

Сегодня должностные лица Департамента были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время с задержанными проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В Следкоме уточнили подробности задержаний в администрации Ялты

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