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Следком проверяет ситуацию с выплатой материнского капитала двойняшкам из Севастополя

В следующем году сумма материнского капитала будет увеличена

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:56 11.11.2020

О том, что сумма выплат материнского капитала в 2021 году вырастет, а индексации продолжатся и в будущем, рассказала замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. Так:

Сейчас семьи, у которых появился первый ребенок с 1 января 2020 года, имеют право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. За второго ребенка родители могут получить 616 617 рублей. Со следующего года доплата за второго ребенка увеличится до 156 000 рублей, в 2022 году — до 162 240 рублей, в 2023 году — до 168 750 рублей. В целом в 2021 году размер маткапитала составит 485 282 рублей на первого ребенка и 641 282 рублей — на второго. В 2022 году — 504 693 рубля и 666 933 рубля соответственно. В 2023 году на первенца будут выплачивать 524 881 рубль, а на второго ребенка — 693 610 рублей, — отмечает портал ДомКлик.

Напомним, что использовать материнский капитал можно для покупки жилья, в том числе — в ипотеку.

В следующем году сумма материнского капитала будет увеличена

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