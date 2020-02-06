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В соединении морской авиации и ПВО Черноморского флота прошёл День открытых дверей
Фото: пресс-служба ЮВО

В соединении морской авиации и ПВО Черноморского флота прошёл День открытых дверей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 12:54 06.02.2020

Показ самолётов и вертолетов приурочили к 75-летию Ялтинской конференции.

В соединении морской авиации и противовоздушной обороны (МА и ПВО) Черноморского флота прошёл День открытых дверей, приуроченный к 75-й годовщине Ялтинской конференции союзных держав в 1945 году.

Мероприятие на аэродроме в крымской Новофёдоровке началось с торжественного построения личного состава, выноса Боевого знамени и праздничного митинга, посвящённого историческим событиям 75-летней давности.

В рамках Дня открытых дверей для всех желающих был организован показ самолётов, стоящих на вооружении морской авиации. Также по территории аэродрома проводились экскурсии на местах посадки самолётов лидеров союзных государств того времени с ответами на вопросы посетителей.

Помимо этого, ко Дню открытых дверей в культурно-досуговом центре в пос. Новофёдоровка работала интерактивная выставка с реконструкциями событий Ялтинской конференции, — рассказали в отделе информобеспечения Черноморского флота.

День открытых дверей поселили более тысячи местных жителей, а также члены семей и родственников военнослужащих.

В соединении морской авиации и ПВО Черноморского флота прошёл День открытых дверей

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