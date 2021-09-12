В соединениях Черноморского флота прошла тренировка по действиям в кризисных ситуациях

В воинских частях и соединениях Черноморского флота прошла тренировка по действиям личного состава при возникновении кризисных ситуаций. Как уточнили в пресс-службе Южного военного округа (Тренировка была проведена в соответствии с планом проверки дежурных смен, несущих круглосуточное боевое или оперативное дежурство на флоте.

По замыслу тренировки дежурным сменам соединений и воинских частей флота были объявлены различные вводные, моделирующие кризисные ситуации, в том числе возникновение пожара, аварийное происшествие с участием военной техники, стихийное бедствие, нападение на КПП и обнаружении подозрительных предметов на территории военных городков, — сообщили в пресс-службе ЮВО.

В ходе тренировки личный состав дежурных смен отработал алгоритмы действий от получения первичного доклада о происшествии до доклада командиру подразделения о выполненных поминутно мероприятиях и передаче управления специально разворачиваемой оперативной группе.

При оценке проведения тренировочного мероприятия учитывались такие показатели, как: время сбора и обобщения данных о кризисной ситуации, умение дежурных смен быстро принимать решения, правильное распределение ресурсов для эффективного управления действиями подчинённых и полное выполнение алгоритма согласно действующих нормативов, — отметили в пресс-службе ЮВО.

Командование ЧФ оценило результат проведения тренировки на оценку «хорошо». Лучшие дежурные смены были поощрены и поставлены в пример в своих подразделениях.