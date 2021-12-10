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В Советском районе Крыма презентовали новые спортивных площадок
фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

В Советском районе Крыма презентовали новые спортивных площадок

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 18:33 10.12.2021

В селах Некрасовка и Восточное Советского района состоялось торжественное открытие спортивных площадок.

С 2015 по 2021 годы в районе в рамках благоустройства сельских территорий реализовано 37 проектов на сумму субсидии более 29 млн рублей. В этом году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Советском районе реализовано 4 проекта стоимостью более 5 миллионов рублей, в числе которых две спортивные площадки в с. Некрасовка и с. Восточное. Общие расходы по реализованным в этих селах проектам составили 3 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

В селе Некрасовка Некрасовского сельского поселения на спортивном объекте появился теннисный корт. Общая стоимость проекта составила 1,5 миллиона рублей. В ходе его благоустройства было уложено покрытие для теннисного корта, установлены скамейки, раздевалка, фонари, ограждение, приобретены сетка для корта, ракетки и другое.

Общая стоимость спортивного проекта в селе Восточное Ильичевского сельского поселения также составила 1,5 миллиона рублей. На эту сумму были установлены ограждение 3-D панель и калитка к 3-D забору на футбольное поле, а также тренажеры, скамейки и фонари. Для благоустройства территории были высажены саженцы декоративных растений.

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Министерства сельского хозяйства Республики Крым, представители местной администрации и жители сел.

Справка: С 2015 по 2021 годы в Ильичевском сельском поселении было реализовано 4 проекта на сумму более 3 миллионов рублей, в Некрасовском сельском поселении было реализовано на сумму около 2 миллионов рублей.

В Советском районе Крыма презентовали новые спортивных площадок

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