В спорте прогнозам специалистов и экспертов надо верить

Когда речь заходит о спорте в сердце болельщика азартного, к тому же делающего ставки на результат, борются две силы: любовь и вера в родную команду, сборную и расчет, основанный на последних новостях, тенденциях, прогнозах. Верили же, что футбольная сборная Россия пройдет Хорватию, удержит нужную ничью (а то и победит)? Ну да, в глубине души — 100%. Ставили на такой результат? Вряд ли. Потому что все в этот день было против дружины Валерия Карпина: функциональное состояние игроков, сила составов, безумная поддержка стадиона в Сплите, статистика, заряженность на игру, состояние поля, наконец. Сборная России проиграла, попала в сито стыковых матчей. Проиграли и те, кто ставил «по зову сердца».

Дело прошлое, конечно. Но к мнению экспертов, прогнозам специалистов в спорте нужно прислушиваться. Тем более тем, кто хочет заработать на результатах игр. Однако прогноз прогнозу рознь. Проверенные и максимально точные – по ссылке https://betting-center.ru/. Важно, что «Беттинг-Центр» — ресурс именно проверенный. Это официальное сетевое издание, эксперты в нем солидные, прогнозы обоснованные. Понятно, что спорт прекрасен еще и эффектом неожиданности. Продержись та же футбольная сборная Россия еще 5 минут, «поставив автобус» у своих ворот, и в выигрыше были бы те, кто «ставил сердцем». А кто верил в победу «Спартака» над «Наполи»? Ну да, итальянцам не повезло, но в том-то и прелесть выбора между разумным и обоснованным предположением и вечно двигающим вперед историю «а вдруг».

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