В США призвали украинские власти «быть реалистами»… и не думать о Крыме

Украине необходимо сосредоточиться на решении ситуации на Донбассе, а уже после заниматься Крымом. Об этом заявил бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер в интервью изданию «Новое время».

Мой совет — для начала сосредоточиться на разрешении ситуации на Донбассе. Это в интересах Украины, там сегодня действительно горячая ситуация, ее важно и нужно разрешить в первую очередь, а разрешив, искать поддержку и механизмы для работы по Крыму. Поскольку вернуть Крым — это большая и тяжелая работа … Вряд ли кто‑то сегодня может дать вам ответ на вопрос, как вернуть Крым. Я тоже не могу, – сказал он.

При этом дипломат также заявил, что отношения с Москвой не могут быть улучшены без прогресса в решении конфликта на территории Украины.

По словам Пайфера, политика США по вопросу Крымского полуострова останется неизменной. Вашингтон не признает воссоединение Крыма с Россией, как когда‑то десятилетиями не признавали «аннексию» СССР в отношении балтийских государств.