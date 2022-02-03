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В Старом Крыму открылся модульный пункт постоянного базирования бригад «Скорой помощи»
Фото: минздрав РК

В Старом Крыму открылся модульный пункт постоянного базирования бригад «Скорой помощи»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:24 03.02.2022

Новый пункт рассчитан на две бригады скорой медицинской помощи.

В Старом Крыму открылся модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи Феодосийской станции «Скорой помощи».

Быстровозводимая конструкция установлена в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» за счет средств Правительства города Москвы.

Модульный пункт постоянного базирования подключен ко всем необходимым коммуникациям, укомплектован оборудованием и мебелью, благоустроена прилегающая территория. Данный пункт рассчитан на 2 бригады скорой медицинской помощи, которые ранее располагались в приспособленных помещениях ГБУЗ РК «Старокрымская районная больница имени академика Н.М.Амосова», — сообщили в минздраве РК.

Подчеркивается, что открытие нового пункта постоянного базирования бригад «Скорой помощи» позволит улучшить условия труда медицинских работников и доступность оказания скорой медицинской помощи местному населению.

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