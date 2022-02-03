В Старом Крыму открылся модульный пункт постоянного базирования бригад «Скорой помощи»

Новый пункт рассчитан на две бригады скорой медицинской помощи.
В Старом Крыму открылся модульный пункт постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи Феодосийской станции «Скорой помощи».
Быстровозводимая конструкция установлена в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» за счет средств Правительства города Москвы.
Модульный пункт постоянного базирования подключен ко всем необходимым коммуникациям, укомплектован оборудованием и мебелью, благоустроена прилегающая территория. Данный пункт рассчитан на 2 бригады скорой медицинской помощи, которые ранее располагались в приспособленных помещениях ГБУЗ РК «Старокрымская районная больница имени академика Н.М.Амосова», — сообщили в минздраве РК.
Подчеркивается, что открытие нового пункта постоянного базирования бригад «Скорой помощи» позволит улучшить условия труда медицинских работников и доступность оказания скорой медицинской помощи местному населению.
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