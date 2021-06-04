В субботу в Симферополе откроют заправку для электроавтомобилей

Ленточку электрозаправки торжественно перережут 5 июня по адресу: ул. Киевская, 80.

Число электромобилей в Крыму растет. Об этом рассказал руководитель центра кластерного развития НО «Крымский фонд поддержки предпринимательства» Александр Бакин.

Таких экологичных авто уже более 150. Соответственно открываются и специализированные заправки. Комплексы уже работают в селе Трудовое, Международном аэропорту «Симферополь», в пансионате «Море» в Алуште. Объектов будет больше, так как инвесторы заинтересованы в развитии электрической инфраструктуры на полуострове, — отметил Александр Бакин.

Новая электрозаправка откроется в крымской столице на ул. Киевской. По данным Центра управления регионом Республики Крым первый электрозаправочный комплекс установили в 2018 году в Севастополе. По словам директора компании Сергея Ишинова, в сутки заправка обслуживает 3-4 электроавто. Стоимость 1 кВт в среднем 15 рублей.

Отмечается, что в скором времени вся трасса «Таврида» и все новые автозаправочные комплексы, строящиеся в Республике, будут обеспечены электрозаправками.