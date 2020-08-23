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В Судаке мужчина забрался на высоту 150 метров над уровнем моря и... сильно испугался
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В Судаке мужчина забрался на высоту 150 метров над уровнем моря и… сильно испугался

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:14 23.08.2020

Этот инцидент в Судаке зарегистрировали сегодня утром.

В службу спасения поступила информация: мужчина поднялся без специального снаряжения на гору Крепостную с ее южной стороны (на высоту не менее 150 метров над уровнем моря), но не рассчитал свои возможности — обратно спуститься не смог вследствие сильного испуга. Крымские спасатели с использованием альпинистского снаряжения поднялись на скальный выступ. Со страховкой организовали безопасный спуск пострадавшего. Оказали психологическую помощь, провели профилактическую и разъяснительную работу. В медицинской помощи не нуждался, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

В Судаке мужчина забрался на высоту 150 метров над уровнем моря и... сильно испугался

В Судаке мужчина забрался на высоту 150 метров над уровнем моря и... сильно испугался

Сотрудники МЧС Республики Крым обращаются к жителям и гостям полуострова не пренебрегать правилами безопасного поведения в крымских горах и быть максимально внимательными при планировании туристического похода.

Отправляясь в горы даже на короткую прогулку необходимо:

  • надеть удобную обувь
  • взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи
  • сообщить знакомым или родным о своих намерениях

Перед выходом на туристический маршрут обязательно зарегистрируйте свою группу в Главном управлении МЧС России по Республике Крым. Данная процедура позволит оперативно оказать необходимую помощь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Находясь на отдыхе ознакомьтесь с основными правилами безопасного поведения:

  • Для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
  • Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
  • Нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимать своевременные меры предосторожности;
  • Передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения;
  • Темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
  • Не стоит сокращать путь за счет безопасности;
  • Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • Преодолевать опасные участки реки с быстрым течением и трещины следует только при наличии надежной страховки;
  • Опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
  • Избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

В Судаке мужчина забрался на высоту 150 метров над уровнем моря и... сильно испугался

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