В Судаке мужчина забрался на высоту 150 метров над уровнем моря и… сильно испугался

Этот инцидент в Судаке зарегистрировали сегодня утром.

В службу спасения поступила информация: мужчина поднялся без специального снаряжения на гору Крепостную с ее южной стороны (на высоту не менее 150 метров над уровнем моря), но не рассчитал свои возможности — обратно спуститься не смог вследствие сильного испуга. Крымские спасатели с использованием альпинистского снаряжения поднялись на скальный выступ. Со страховкой организовали безопасный спуск пострадавшего. Оказали психологическую помощь, провели профилактическую и разъяснительную работу. В медицинской помощи не нуждался, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Сотрудники МЧС Республики Крым обращаются к жителям и гостям полуострова не пренебрегать правилами безопасного поведения в крымских горах и быть максимально внимательными при планировании туристического похода.

Отправляясь в горы даже на короткую прогулку необходимо:

надеть удобную обувь

взять с собой средства связи, карту, фонарик, запас воды и пищи

сообщить знакомым или родным о своих намерениях

Перед выходом на туристический маршрут обязательно зарегистрируйте свою группу в Главном управлении МЧС России по Республике Крым. Данная процедура позволит оперативно оказать необходимую помощь в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Находясь на отдыхе ознакомьтесь с основными правилами безопасного поведения:

Для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;

Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;

Нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимать своевременные меры предосторожности;

Передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения;

Темп движения нужно определять по слабейшему в группе;

Не стоит сокращать путь за счет безопасности;

Не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;

Преодолевать опасные участки реки с быстрым течением и трещины следует только при наличии надежной страховки;

Опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;

Избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».