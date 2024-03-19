В Судаке открылась арт-резиденция «Тавриды»

18 марта в здании Помещичьего особняка в Судаке состоялось торжественное открытие арт-резиденции «Тавриды». В городе она станет новой точкой притяжения для детей и молодежи. На открытии перед жителями и гостями Судака выступили почетные гости и резиденты арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи), прошел танцевальный флешмоб, а также мастер-классы для детей и взрослых. Символично, что открытие состоялось 18 марта — в десятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и стало подарком судакчанам в эту знаменательную для страны дату.

Арт-резиденция «Тавриды», г. Судак, ул. Ленина, д. 39. Режим работы: с 11:00 до 21:00.

Сегодня, в праздник Дня воссоединения Крыма с Россией, исполнилась мечта судакчан — «Таврида» вдохнула новую жизнь в историческое здание Помещичьего особняка. Здесь появилось место для наших детей, молодежи города, для нашего с вами совместного будущего и для всей страны! — отмечает Глава муниципального образования городской округ Судак, председатель Судакского городского совета Дарья Павловна Дейнеко.

Величественное трехэтажное здание с мезонином в самом центре Судака, известное как Помещичий особняк, построено в 1912 году и задумывалось как летняя частная дача. В годы Великой Отечественной войны особняк был разрушен. После восстановления здесь в разные годы располагался Райисполком, контора винодельческого совхоза «Судак», городской отдел ЗАГСа и Судакский факультет управления и экономики ТНУ им. В. И. Вернадского. Последние 8 лет здание было и вовсе заброшено.

Осенью 2023 года по инициативе арт-кластера «Таврида» совместно с Администрацией города Судака в особняке начались ремонтные работы. В здании были укреплены несущие конструкции, заменены все коммуникации, установлены самые современные инженерные системы и проведен капитальный ремонт как снаружи и внутри, так и на прилегающей парковой территории.

Теперь здесь открыла свои двери полноценная арт-резиденция «Тавриды» — досуговый и образовательный центр и точка притяжения для детей и молодежи городского округа Судак. В самом центре города свою работу начали проектный офис арт-кластера «Таврида», детские кружки и секции совместно с МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ», выставки, лекции, мастер-классы для взрослых и детей, в скором времени заработают шахматный клуб, гончарная мастерская, кружок робототехники, центр детских инициатив, библиотека, коворкинг и многое другое. Символично, что арт-резиденция открылась 18 марта — в десятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и это стало подарком судакчанам в знаменательную для страны дату.

В день открытия для жителей и гостей города выступили почетные гости, а также резидент арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи) LEBEDEVA и и музыкант из Донецка ОМ. (Дима Пахомов). Каждый желающий мог принять участие в танцевальном флешмобе, а также мастер-классах по изготовлению стеклянной мозаики, кофе-арта, свечей в ракушке, броши и в ознакомительных занятиях по шахматам, робототехнике и 3D-моделированию.

Также в этот день для всех жителей и гостей Судака в Доме культуры «Долина Роз» прошел праздничный концерт, в котором приняли участие резиденты арт-кластера «Таврида».

За 10 лет своего существования «Таврида» из молодежного форума преобразовалась в масштабный арт-кластер, включающий в себя образовательные заезды для молодых деятелей российской культуры, фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», Академию творческих индустрий «Меганом», наземный и подводный арт-парки, федеральную сеть арт-резиденций и проект для молодых российских мастеров и дизайнеров «Арт.Молодость». Теперь к экосистеме проектов «Тавриды» присоединится и арт-резиденция, которая станет точкой притяжения для детей и молодежи Судака.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»