В Судаке реализуется инвестпроект по виноградарству и виноделию

В Судаке реализуется ивестпроект по виноградарству и виноделию с общим объемом инвестиций 80 млн. рублей. Проект стартовал в августе 2019 года и уже вышел на стадию практической реализации. Виноградники и будущее производство проекта, который сопровождает Корпорация развития Республики Крым (КРРК), при поддержке минэкономразвития РК, размещены на трех земельных участках, общая площадь их составляет почти 40 гектаров.

В рамках реализации инвестиционного проекта инвестор осуществил закладку виноградников площадью порядка 30 га, в том числе, сорта «Каберне Совиньон» и «Мерло». Установлена шпалерная система виноградника, капельное орошение, производится обрезка кустов, подвязка, обломка побегов. Также закуплено оборудование: метеостанция, трактор, прицеп тракторный, опрыскиватель, культиватор оборудование поливомоечное полуприцепное, — рассказал генеральный директор КРРК Наиль Габбасов.

В настоящий момент идет набор необходимого персонала. По окончанию реализации проекта будет создано 25 рабочих мест.

Налоги, предполагаемые к уплате в федеральный бюджет, бюджет Республики Крым и местный бюджет, в течение 10 лет, начиная с даты реализации проекта, составят 49 659 тыс. рублей. Кроме того, в качестве социальной нагрузки инвестор обязан участвовать в социально-экономическом развитии города Судака. Так, уже было куплено ограждение для футбольного поля на сумму более 1,5 млн. рублей.

Фото и материалы: пресс-служба КРРК.