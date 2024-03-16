В Судаке состоится Международная акция «Сад Памяти»

Международная акция «Сад Памяти» пройдет в Судаке 18 марта:

время: 10.00–11.30

место проведения: сквер, квартал «Молодежный», г. Судак.

В рамках акции будет высажено 337 деревьев в память о героях Великой Отечественной войны, а также о героях СВО.

Акция «Сад Памяти» ежегодно стартует в Крыму и проводится на территории всей России. Ее целью является высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом герое Великой Отечественной войны. В этом году проект перешагнул пятилетний рубеж и уже стал народной традицией по сохранению исторической памяти, а также внесению вклада в сохранение лесов и озеленение городов. В нем примут участие представители правительства Республики Крым, администрации, общественных организаций, а также городские активисты и творческая молодежь.

Акция проходит с 2020 года по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры Леса», Фонда памяти полководцев Победы, при поддержке Минприроды России, Федерального агентства лесного хозяйства и реализуется в рамках национального проекта «Экология».

Содействие организации акции в Судаке оказали Минприроды Республики Крым, администрация г. Судака, Никитский ботанический сад, Mriya Resort и Luciano Wellness&Spa Foros.

По совместной инициативе арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи), движения «Волонтеры леса» и Минприроды Республики Крым в этом году запускается комплексная программа озеленения территории Судака, Академии творческих индустрий «Меганом» и ее прибрежной зоны. Эта программа продолжает инициативу арт-кластера «Таврида» по озеленению полуострова, которое началось в октябре в рамках Зелёного фестиваля, где крымчане и гости полуострова высадили в бухте Капсель более 1600 вечнозеленых деревьев и многолетних кустарников. Зелёный фестиваль «Таврида.АРТ» дал старт третьему историческому витку лесонасаждений на полуострове. Прибрежную зону и территорию арт-кластера «Таврида» уже украсили гималайские кедры, судакские сосны, кипарисы, миндаль, можжевельник и другие растения.

СПРАВКА:

Академия творческих индустрий «Меганом» — это концептуально новая образовательная среда для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий, ядро арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи). Круглогодичный образовательный центр позволяет специалистам расширить знания и профессиональные компетенции под кураторством признанных лидеров направлений и принять участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Леса» является некоммерческой организацией, занимающейся реализацией всероссийских и международных лесных и лесоклиматических проектов, развитием лесного добровольчества и волонтерства, экологическим просвещением и культурой, продвижением лесных и экологических профессий. Проекты и мероприятия движения реализуются при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства. Сейчас в деятельность Волонтеров Леса вовлечены свыше 10 000 человек, созданы и работают 63 региональных отделения, в т. ч. и в новых регионах России. В поддержку национального проекта «Экология» движением проводятся крупнейшие экологические акции «Сад памяти» (весна) и «Сохраним лес» (осень), объединяющие ежегодно более 1,5 млн человек вокруг решения задач по сохранению и воспроизводству лесов, озеленению городских территорий.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»