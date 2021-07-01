В Судаке – туристический бум, но курорт как никогда близок к закрытию

В Судаке в этом году – настоящий туристический бум. На пляжах – яблоку негде упасть, набережная полна курортников, турбизнес, отели (и частники, сдают «жилье у моря» тоже) и общепит блаженствуют… Но эту благостную картину здорово портит коронавирус.

Самый высокий рост количества заболевших COVID-19 зафиксировали в Судаке, об этом сообщила главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

На Ялту, Симферополь, Алушту, Симферопольский и Бахчисарайский районы приходится 70% всех заражений коронавирусом в Крыму. Самый высокий рост заболеваемости зафиксировали в Судаке, — отметила она.

Как заявил глава администрации Судака Игорь Степиков, в связи с увеличением уровня заболеваемости COVID-19, Судак оказался в «зоне риска», и существует высокая вероятность введения на территории городского округа режима строгого локдауна.

Не мне объяснять, какие могут быть последствия, если такое решение будет принято. Работа всей курортно-туристической сферы окажется под ударом. В очередной раз призываю строго соблюдать требования Указа Главы РК и противоэпидемические мероприятия. Прошу жителей округа, особенно работников курортной сферы, принять активное участие в вакцинации. Предупреждаю, что с целью более действенного контроля антиковидных мер созданы мониторинговые группы, которые будут работать ежедневно. И, безусловно, каждый из жителей и гостей нашего курорта должен проявить высокую ответственность, не забывать об обязательном соблюдении социальной дистанции и масочного режима, сознательно подойти к вопросу вакцинации. Будет ли введен локдаун в Судаке, зависит от нас с вами. Давайте сделаем все возможное, чтобы курортный сезон в Судаке прошел без осложнений и чрезвычайных мер, — написал на своей странице в Facebook Степиков.

Накануне Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что в случае игнорирования требований безопасности в связи с распространением коронавируса в отдельных регионах Крыма могут быть введены локдауны.

Использованы фото со страницы в Facebook крымского блогера Сандро.