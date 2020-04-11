В Судаке выдают сухие пайки обучающимся 1-4 классов, не отнесенным к льготной категории. График

ШКОЛА Дата выдачи Время выдачи Место выдачи

МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 14.04.2020 9.00-14.30 г. Судак, ул.Маяковского, 2 (столовая) вход со стороны ул.Гвардейская

МБОУ «СОШ №2» городского округа Судак 15.04.2020 16.04.2020 09.00-16.00 г. Судак, ул. Яблоневая, 9. Вход в пищеблок со стороны ул.Яблоневая (от налоговой), окно «1-4 классы»

МБОУ «СОШ №3» городского округа Судак 14.04.2020 10.30-15.00 г. Судак, ул. Бирюзова, 7. Через центральный вход до пищеблока

МБОУ«Грушевская СОШ» городского округа Судак 14.04.2020 8.00-10.00 г. Судак, с. Грушевка, ул. Ласкина, 30, вход в столовую с заднего двора (запасной выход)

МБОУ «Морская СОШ» городского округа Судак 14.04.2020 8.00-12.30 г. Судак, с.Морское (здание школы, вход с пер. Чехова со стороны котельной к пищеблоку)

МБОУ «Веселовская СОШ» городского округа Судак 15.04.2020 16.04.2020 9.00-11.00 г. Судак, с.Веселое, ул. Ленина, 10, столовая ГУП РК «ПАО «Масандра» Филиал «Морское»

МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» городского округа Судак 15.04.2020 9.00-11.00 г. Судак, с. Солнечная Долина, здание школы,вход через ворота с ул.Южная

МБОУ «Дачновская СОШ» городского округа Судак 14.04.2020 9.00-13.00 г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 1 вход со стороны столовой