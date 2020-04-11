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В Судаке выдают сухие пайки обучающимся 1-4 классов, не отнесенным к льготной категории. График

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 19:29 11.04.2020

Утверждены графики выдачи сухого пайка (продуктового набора) за счет средств республиканского бюджета обучающимся 1-4 классов (не отнесенным к льготной категории) общеобразовательных учреждений городского округа Судак:

ШКОЛА Дата выдачи Время выдачи Место выдачи
МБОУ  «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 14.04.2020 9.00-14.30 г. Судак, ул.Маяковского, 2 (столовая)

вход со стороны ул.Гвардейская
МБОУ «СОШ №2» городского округа Судак 15.04.2020

16.04.2020

 09.00-16.00 г. Судак, ул. Яблоневая, 9.

Вход в пищеблок со стороны ул.Яблоневая (от налоговой), окно

«1-4 классы»
МБОУ «СОШ №3» городского округа Судак 14.04.2020 10.30-15.00 г. Судак, ул. Бирюзова, 7. Через центральный вход до пищеблока
МБОУ«Грушевская СОШ» городского округа Судак 14.04.2020 8.00-10.00 г. Судак, с. Грушевка, ул. Ласкина, 30, вход в столовую с заднего двора (запасной выход)
МБОУ «Морская СОШ» городского округа Судак 14.04.2020 8.00-12.30 г. Судак, с.Морское (здание школы, вход с пер. Чехова со стороны котельной к пищеблоку)
МБОУ «Веселовская СОШ» городского округа Судак 15.04.2020

16.04.2020

 9.00-11.00 г. Судак, с.Веселое, ул. Ленина, 10, столовая ГУП РК «ПАО  «Масандра»  Филиал «Морское»
МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» городского округа Судак 15.04.2020 9.00-11.00 г. Судак, с. Солнечная Долина, здание школы,вход через ворота с ул.Южная
МБОУ «Дачновская СОШ» городского округа Судак 14.04.2020 9.00-13.00 г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 1

вход со стороны столовой
УВК « Исток» 13.04.2020 8.00-10.00 г. Судак, пос. Новый Свет,  ул. Льва Голицына, д.3, Вход на пищеблок со стороны хоздвора

По вопросам получения продуктовых наборов можно обращаться непосредственно к классным руководителям. Более подробная информация по графику для каждого класса  будет размещена на сайтах общеобразовательных учреждений, — отмечают в пресс-службе администрации Судака.

С графиком выдачи сухого пайка (продуктового набора) для обучающихся льготных категорий можно ознакомиться по ссылке.

В Судаке выдают сухие пайки обучающимся 1-4 классов, не отнесенным к льготной категории. График

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