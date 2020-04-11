В Судаке выдают сухие пайки обучающимся 1-4 классов, не отнесенным к льготной категории. График

Утверждены графики выдачи сухого пайка (продуктового набора) за счет средств республиканского бюджета обучающимся 1-4 классов (не отнесенным к льготной категории) общеобразовательных учреждений городского округа Судак:
|ШКОЛА
|Дата выдачи
|Время выдачи
|Место выдачи
|МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак
|14.04.2020
|9.00-14.30
|г. Судак, ул.Маяковского, 2 (столовая)
вход со стороны ул.Гвардейская
|МБОУ «СОШ №2» городского округа Судак
|15.04.2020
16.04.2020
|09.00-16.00
|г. Судак, ул. Яблоневая, 9.
Вход в пищеблок со стороны ул.Яблоневая (от налоговой), окно
«1-4 классы»
|МБОУ «СОШ №3» городского округа Судак
|14.04.2020
|10.30-15.00
|г. Судак, ул. Бирюзова, 7. Через центральный вход до пищеблока
|МБОУ«Грушевская СОШ» городского округа Судак
|14.04.2020
|8.00-10.00
|г. Судак, с. Грушевка, ул. Ласкина, 30, вход в столовую с заднего двора (запасной выход)
|МБОУ «Морская СОШ» городского округа Судак
|14.04.2020
|8.00-12.30
|г. Судак, с.Морское (здание школы, вход с пер. Чехова со стороны котельной к пищеблоку)
|МБОУ «Веселовская СОШ» городского округа Судак
|15.04.2020
16.04.2020
|9.00-11.00
|г. Судак, с.Веселое, ул. Ленина, 10, столовая ГУП РК «ПАО «Масандра» Филиал «Морское»
|МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» городского округа Судак
|15.04.2020
|9.00-11.00
|г. Судак, с. Солнечная Долина, здание школы,вход через ворота с ул.Южная
|МБОУ «Дачновская СОШ» городского округа Судак
|14.04.2020
|9.00-13.00
|г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 1
вход со стороны столовой
|УВК « Исток»
|13.04.2020
|8.00-10.00
|г. Судак, пос. Новый Свет, ул. Льва Голицына, д.3, Вход на пищеблок со стороны хоздвора
По вопросам получения продуктовых наборов можно обращаться непосредственно к классным руководителям. Более подробная информация по графику для каждого класса будет размещена на сайтах общеобразовательных учреждений, — отмечают в пресс-службе администрации Судака.
С графиком выдачи сухого пайка (продуктового набора) для обучающихся льготных категорий можно ознакомиться