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В связи с погодными условиями в Крыму, на первый план вышли обращения граждан по теплоснабжению

В связи с погодными условиями в Крыму, на первый план вышли обращения граждан по теплоснабжению

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:15 18.01.2021

Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что за прошедшую неделю количество обращений граждан по теме водоснабжения увеличилось, а также отметил, что все жалобы отрабатываются ответственными должностными лицами в Крыму в режиме ручного управления.

За неделю от граждан поступило 1145 обращений на тему водоснабжения. Были жалобы на качество воды, вопросы по подвозу воды и несоблюдению графиков ремонтных работ, заявки по утечкам, слабый напор воды, — уточнил Глава Республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что граждане не могут дозвониться на телефоны «горячих линий» с первого раза и поручил при необходимости увеличить количество сотрудников колл-центров.

Он акцентировал внимание на том, что в связи с погодными условиями в Крыму и минусовой температурой важно в кратчайшие сроки реагировать на обращения по теплоснабжению.

Главное сейчас быстро решать все вопросы по теплу и поддерживать нормальный температурный режим в помещениях школ, больниц и других социально значимых объектах, а также в домах жителей, — сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов поручил информировать граждан об аварийных ситуациях как можно раньше, опубликовывать данную информацию, чтобы граждане могли с ней ознакомиться.

В связи с погодными условиями в Крыму, на первый план вышли обращения граждан по теплоснабжению

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