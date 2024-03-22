В Технопарке «ИТ Крым» пройдет лекция на тему «Зачем бизнесу SММ»

25 марта в 19:00 в Технопарке «ИТ Крым» пройдет бесплатная лекция на тему SММ для бизнеса и не только. Елизавета Зиновьева, SMM-маркетолог и предприниматель, ответит на популярные вопросы из сферы SMM: кому необходимо вести социальные сети; почему это важно; каких целей можно достичь, работая с социальными медиа и многое другое. Спикер поделится с аудиторией успешными кейсами ведения SMM из собственного профессионального опыта, а также на примерах крупных известных брендов.

На митапах и лекциях Технопарка в этом году мы делаем акцент не только на развитии технической составляющей профессий ИТ-сферы, но и на развитии гибких навыков, учим выходить из зоны комфорта. На этот раз мы хотим обсудить актуальный и полезный механизм продвижения и взаимодействия с целевой аудиторией XXI века – SММ. На лекции раскроют фишки ведения социальных сетей, позиционирования, продвижения, особенности и принципы взаимодействия компании с внешней аудиторией, — отмечает генеральный директор Технопарка «ИТ Крым» Дмитрий Зеленский.

Как отметил Дмитрий Зеленский, Технопарк «ИТ Крым» открыт к сотрудничеству и приглашает спикеров — специалистов и профессионалов из разных областей.

Стать участником мероприятия может любой желающий, заранее зарегистрировавшись по ссылке . Встреча пройдет в кафе Технопарка PROзавтрак по адресу: ул. Руднева, 41, обратная сторона здания «Одеколон».

источник: пресс-служба Технопарка «ИТ-Крым»