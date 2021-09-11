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В типографии и фотоателье, дома и в офисе – везде ламинатору найдется применение
иллюстрация: kraftman.com.ua

В типографии и фотоателье, дома и в офисе – везде ламинатору найдется применение

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 16:48 11.09.2021

Ламинированные фотографии и постеры, почетные грамоты и дипломы, обложки и документы имеют главную отличительную черту: они надежно защищены от всех внешних факторов. Солнце и влага, пыль и загрязнение им нипочем. Эта технология распространена повсеместно, в последние годы ламинатору есть место даже в домашних условиях. Какому же ламинатору отдать предпочтение?

Отложим в сторону профессиональные полиграфические варианты ламинаторов. Сузим поиски до офисно-домашнего варианта, а основным критерием поставим задачу приобрести ламинатор недорого. По ссылке переходим на сайт компании «Крафтман». Здесь представлен широкий ассортимент товаров для печати и постпечатной обработки: от тканевых (dtg) принтеров до плоттеров. Есть и все ведущие бренды ламинаторов. Именно сортировка по брендам облегчит поиск подходящего варианта. Но можно воспользоваться всеми предложенными фильтрами:

  • типу ламинаторов (пакетные, рулонные, широкоформатные),
  • формату (А3 и А4),
  • максимальной толщине пленки (от 75 до 200 микрометров),
  • назначению (в том числе для учебных заведений),
  • скорости ламинирования,
  • цене.

Ламинаторы — «фишки» и особенности

При покупке ламинатора стоит обратить внимание на ряд дополнительных функций и особенностей. Реверс – спасение если что-то «пошло не так» и бумага (а может и важный документ) намоталась на вал, легла криво в приемник. В этом случае поможет и функционал «антизамятие». Ламинирование фото – важная и полезная «фишка», которая, как ни странно, не бывает «по умолчанию», смотрим внимательно. Регуляторы скорости и температуры – для продвинутых пользователей, но они помогут самостоятельно выставлять параметры при ламинировании малых и больших партий. Сюда же добавим защиту от перегрева и активную систему охлаждения.

Самой же полезной «фишкой» и для начинающих, и для профессионалов является холодное ламинирование. Главное отличие от стандартного – в процессе работы не происходит т.н. «спекание» клея, пленки и бумаги. Валы просто припрессовывают пленку. Особенность – нужны специальные расходники.

Наконец, автоотключение (режим Auto Shut off) – позволяет и электроэнергию сэкономить, и срок службы ламинатора продлить. Агрегат просто отключается самостоятельно, если не работает определенное таймером время. 100% подойдет рассеянным и забывчивым полиграфистам.

Ну а внимательным и продвинутым – прямая дорога на портал kraftman.com.ua для выбора ламинатора по идеальной цене и с максимальным функционалом. Остались вопросы? Онлайн-консультант оперативно поможет определиться с покупкой.

В типографии и фотоателье, дома и в офисе – везде ламинатору найдется применение

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