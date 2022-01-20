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В транспортной полиции Крыма подвели итоги деятельности за 2021 год

В транспортной полиции Крыма подвели итоги деятельности за 2021 год

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:51 20.01.2022

В Крымском линейном управлении МВД России на транспорте сотрудники полиции на коллегии подвели итоги деятельности за 2021 год.

Основной задачей полицейских было и остается обеспечение безопасности гостей и жителей Крыма, защита объектов транспортной инфраструктуры региона от противоправных посягательств. Линейным управлением в ежедневном режиме осуществлялся мониторинг оперативной обстановки, своевременное реагирование на её изменения. Несмотря на максимальные нагрузки по пассажиропотоку в туристической отрасли, отмеченных по итогам 2021 года, на вверенных объектах транспорта не допущено тяжких и резонансных преступлений и происшествий. Оперативная обстановка в регионе оставалась стабильной и контролируемой, — отмечают в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В целом, результаты работы ведомства за год таковы:

  • через объекты транспорта проследовали 21 200 000 пассажиров, что практически в 10 раз превышает постоянное население Крыма и Севастополя -2 400 000 человек. По Крымскому мостовому переходу проследовало 2 600 000 транспортных средств.
  • За 2021 год правоохранителями выявлено свыше 440 преступлений и пресечено более 5920 административных правонарушений. Рассмотрено свыше 4 090 заявлений и обращений граждан.
  • В общей массе зарегистрированных преступлений, треть противоправных деяний приходится на незаконный оборот наркотиков — 161. На преступления в сфере экономики и коррупции приходится 94. На долю преступлений против собственности, без учета экономических преступлений, пришлось 78. Против личности совершено 7 преступлений.
  • Свыше 230 уголовных дел направлено в судебные инстанции. 280 человек привлечено к уголовной ответственности по разным статьям Уголовного кодекса РФ.
  • Из незаконного оборота сотрудниками транспортной полиции Крыма изъято свыше 3500 гр. наркотических веществ и их прекурсоров.
  • Силы и средства Линейного управления задействовались для обеспечения правопорядка при проведении общественно-политических и иных массовых мероприятий как на собственных объектах обслуживания, так и в зоне ответственности территориальных органов внутренних дел Республики Крым.
  • Управлением проводилась целенаправленная работа по формированию и сохранению кадрового потенциала, сокращению некомплекта личного состава. Благодаря принятым мерам, по итогам 2021 года общий некомплект по Крымскому ЛУ составил 23 штатные единицы.
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Рассмотрев технические вопросы руководство транспортной полиции Крыма вручило отличившимся сотрудникам очередные специальные звания, почетные грамоты и благодарности.

В транспортной полиции Крыма подвели итоги деятельности за 2021 год В транспортной полиции Крыма подвели итоги деятельности за 2021 год В транспортной полиции Крыма подвели итоги деятельности за 2021 год В транспортной полиции Крыма подвели итоги деятельности за 2021 год В транспортной полиции Крыма подвели итоги деятельности за 2021 год

В работе коллегии принял участие и председатель Общественного совета Николай Горбунов. Заслушав доклады руководителей подразделения представитель общественности отметил, что деятельность транспортных полицейских заслуживает большое уважение.

Николай Горбунов вручил благодарности Общественного совета сотрудникам и поблагодарил их за высокие достигнутые результаты в служебной деятельности, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Источник: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте


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