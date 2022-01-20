В транспортной полиции Крыма подвели итоги деятельности за 2021 год

В Крымском линейном управлении МВД России на транспорте сотрудники полиции на коллегии подвели итоги деятельности за 2021 год.

Основной задачей полицейских было и остается обеспечение безопасности гостей и жителей Крыма, защита объектов транспортной инфраструктуры региона от противоправных посягательств. Линейным управлением в ежедневном режиме осуществлялся мониторинг оперативной обстановки, своевременное реагирование на её изменения. Несмотря на максимальные нагрузки по пассажиропотоку в туристической отрасли, отмеченных по итогам 2021 года, на вверенных объектах транспорта не допущено тяжких и резонансных преступлений и происшествий. Оперативная обстановка в регионе оставалась стабильной и контролируемой, — отмечают в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

В целом, результаты работы ведомства за год таковы:

через объекты транспорта проследовали 21 200 000 пассажиров, что практически в 10 раз превышает постоянное население Крыма и Севастополя -2 400 000 человек. По Крымскому мостовому переходу проследовало 2 600 000 транспортных средств.

За 2021 год правоохранителями выявлено свыше 440 преступлений и пресечено более 5920 административных правонарушений. Рассмотрено свыше 4 090 заявлений и обращений граждан.

В общей массе зарегистрированных преступлений, треть противоправных деяний приходится на незаконный оборот наркотиков — 161. На преступления в сфере экономики и коррупции приходится 94. На долю преступлений против собственности, без учета экономических преступлений, пришлось 78. Против личности совершено 7 преступлений.

Свыше 230 уголовных дел направлено в судебные инстанции. 280 человек привлечено к уголовной ответственности по разным статьям Уголовного кодекса РФ.

Из незаконного оборота сотрудниками транспортной полиции Крыма изъято свыше 3500 гр. наркотических веществ и их прекурсоров.

Силы и средства Линейного управления задействовались для обеспечения правопорядка при проведении общественно-политических и иных массовых мероприятий как на собственных объектах обслуживания, так и в зоне ответственности территориальных органов внутренних дел Республики Крым.

Управлением проводилась целенаправленная работа по формированию и сохранению кадрового потенциала, сокращению некомплекта личного состава. Благодаря принятым мерам, по итогам 2021 года общий некомплект по Крымскому ЛУ составил 23 штатные единицы.

Рассмотрев технические вопросы руководство транспортной полиции Крыма вручило отличившимся сотрудникам очередные специальные звания, почетные грамоты и благодарности.

В работе коллегии принял участие и председатель Общественного совета Николай Горбунов. Заслушав доклады руководителей подразделения представитель общественности отметил, что деятельность транспортных полицейских заслуживает большое уважение.

Николай Горбунов вручил благодарности Общественного совета сотрудникам и поблагодарил их за высокие достигнутые результаты в служебной деятельности , — сообщили в пресс-службе ведомства.