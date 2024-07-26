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В центре Симферополя – на улице Ленина – ремонтные работы. Движение транспорта ограничено до 1 сентября

В центре Симферополя – на улице Ленина – ремонтные работы. Движение транспорта ограничено до 1 сентября

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма, Симферополь 21:24 26.07.2024

Внимание! В центре Симферополя временное ограничение движения. С этой субботы и… до конца лета.

В связи с проведением ремонтных работ с 6:00 27 июля и до 6:00 1 сентября на улице Ленина (от улицы Фабричный спуск до улицы Пролетарская) будет ограничено движение автотранспорта, – сообщили в администрации крымской столицы.

Внимание! В центре Симферополя временное ограничение движения

Городские власти настоятельно просят жителей и гостей города заранее планировать маршруты по городу.

Также сообщается, что на период проведения работ по строительству систем водоотведения по улице Ленина (участок от ул. Пролетарская до ул. Студенческая), изменена схема движения автобусов № 8 «ул. 51-й Армии – Парк им. Тренева (ул. Самокиша)» и № 12А-Б «ул. Крымская – ул. Красноармейская (сквер)» в прямом и обратном направлении. Движение автобусов будет осуществляться по ул. Чехова и ул. Пролетарская.

Схемы движения маршрутов – по ссылке.

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