В центре Симферополя пройдет предновогодняя ярмарка

Ярмарка продлится с 22 по 27 декабря.

С 22 по 27 декабря 2023 года в центре Симферополя пройдет ярмарка, приуроченная к празднованию Нового года. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

На ярмарке можно будет найти все, что связано с Новым годом – от украшений и игрушек до подарков для детей. Стенды будут украшены в соответствии с тематикой праздника, а продавцы радушно примут посетителей и расскажут о своих работах, – рассказала Ирина Кивико.

На ярмарке будут представлены изделия ручной работы крымских предпринимателей и самозанятых. Центр «Мой бизнес» Республики Крым бесплатно предоставит им оборудованные торговые места.

Ярмарка пройдёт с 22 по 27 декабря с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Кирова, 36 (площадь перед ТЦ «Берг»).

Ярмарка организована по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России и курирует первый Вице-премьер РФ Андрей Белоусов.