В Украине возбудили уголовное дело из-за первого поезда, прибывшего в Крым

Уголовное дело из-за первого поезда, прибывшего на полуостров с материковой части России — здесь, возбудила так называемая прокуратура Автономной Республики Крым.
Ведомство зарегистрировало уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом «Санкт-Петербург – Симферополь» государственной границы Украины через «Керченский мост», — говорится в сообщении «украинской прокуратуры Крыма».
Уголовное дело, сообщает
У нашей компании есть задача перевозить пассажиров, и мы ее выполняем, — заявил в комментарии журналистам гендиректор компании Александр Ганов.