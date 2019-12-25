Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Украине возбудили уголовное дело из-за первого поезда, прибывшего в Крым

crimeapress_news

Первый поезд прибыл в Крым

В Украине возбудили уголовное дело из-за первого поезда, прибывшего в Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:29 25.12.2019

Уголовное дело из-за первого поезда, прибывшего на полуостров с материковой части России — здесь, возбудила так называемая прокуратура Автономной Республики Крым.

Ведомство зарегистрировало уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом «Санкт-Петербург – Симферополь» государственной границы Украины через «Керченский мост», — говорится в сообщении «украинской прокуратуры Крыма».

Уголовное дело, сообщает РИА Новости Крым, возбуждено по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу». Как сообщают украинские власти, данные уже занесены в единый реестр досудебных расследований. Инициатором выступило «представительство президента Украины в Автономной Республике Крым». В компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается железнодорожными пассажироперевозками в Крым, от комментариев воздержались.

У нашей компании есть задача перевозить пассажиров, и мы ее выполняем, — заявил в комментарии журналистам гендиректор компании Александр Ганов.

В Украине возбудили уголовное дело из-за первого поезда, прибывшего в Крым

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.