В Украине возбудили уголовное дело из-за первого поезда, прибывшего в Крым

Уголовное дело из-за первого поезда, прибывшего на полуостров с материковой части России — здесь, возбудила так называемая прокуратура Автономной Республики Крым.

Ведомство зарегистрировало уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом «Санкт-Петербург – Симферополь» государственной границы Украины через «Керченский мост», — говорится в сообщении «украинской прокуратуры Крыма».

Уголовное дело, сообщает РИА Новости Крым , возбуждено по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу». Как сообщают украинские власти, данные уже занесены в единый реестр досудебных расследований. Инициатором выступило «представительство президента Украины в Автономной Республике Крым». В компании «Гранд Сервис Экспресс», которая занимается железнодорожными пассажироперевозками в Крым, от комментариев воздержались.