В Управлении ФНС России по г. Севастополю обсудили отраслевой проект

В Управлении ФНС России по г. Севастополю состоялось рабочее онлайн — совещание с участием представителей Правительства Севастополя, территориальных органов Роспотребнадзора, на котором обсудили механизмы взаимодействия ведомств в рамках отраслевого проекта ФНС России «Общественное питание».

Руководитель УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила отметил, что главная цель проекта – вывести предприятия общественного питания из теневого сектора экономики и обеспечить защиту интересов граждан и прав потребителей. На территории Севастополя осуществляют деятельность более 10 тысяч налогоплательщиков с использованием 16,5 тысяч единиц онлайн-касс. Из них услуги общепита предоставляют 978 субъектов хозяйствования с использованием 1,3 тысяч кассовых аппаратов. В ходе проекта планируется определить причины, способствующие сокрытию денежной выручки в данной сфере деятельности, и выработать механизм легальной работы, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Налоговой службой в рамках данного проекта проводится мониторинг всей информации, имеющейся в ее распоряжении, в том числе полученной в ходе взаимодействия с органами исполнительной власти, правоохранительными органами, по итогам которого организации, не применяющие ККТ, будут включены в планы контрольных мероприятий. При этом проверки планируется осуществлять исключительно в отношении недобросовестных участников рынка.

При планировании контрольных мероприятий налоговые органы ориентируются и на общественный контроль. Любой покупатель может с помощью QR-кода, размещенного на чеке, проверить его на корректность в мобильном приложении «Проверка чеков» и при обнаружении нарушений сообщить в налоговую службу.

Прозрачность расчетов позволяет мониторить цены, а также планировать поступление налогов. Это выгодно всем – и государству, и бизнесу, и гражданам. Конкурентные преимущества тех, кто использует мошеннические схемы ухода от налога, остаются в прошлом, легализация деятельности налогоплательщиков сферы общепита способствует росту налоговых поступлений.

В ходе совещания обсудили механизм взаимодействия посредством обмена информацией о налогоплательщиках сферы услуг общественного питания и использования сведений для выявления недобросовестных участников рынка.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе