В Верховном Суде Республики Крым начался процесс о «водной блокаде» полуострова

Дело рассматривается в открытом судебном заседании.

В Верховном Суде Республики Крым состоялось предварительное судебное заседание по гражданскому делу по иску Общественной палаты Республики Крым к Государству Украина в лице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины о признании за гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Республики Крым, права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие «водной блокады» полуострова.

В ходе предварительного судебного заседания, к участию в данном деле, исходя из сути требований, были привлечены: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, ГУП РК «Вода Крыма», Государственный совет Республики Крым, Совет министров Республики Крым. Также к участию в данном деле был привлечен прокурор Республики Крым, в лице его полномочного представителя, для дачи заключения по сути заявленных требований. Также, с учетом мнения участников по делу, к материалам гражданского дела были приобщены сведения предоставленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым: о возникновении сложностей технического характера из-за дефицита водного ресурса; принятым правительственным решениям для устранения дефицита водоснабжения; о последствиях прекращения подачи пресной воды для обеспечения питьевого водоснабжения потребителей Республики Крым. Данная информация была предоставлена по запросу Верховного Суда Республики Крым и является необходимой для выяснения юридических значимых обстоятельств для всестороннего и полного рассмотрения по данному гражданскому делу, — сообщает пресс-служба суда.

По результатам предварительного судебного заседания судьей было вынесено определение о назначении судебного рассмотрения по существу на 14 июня 2024 года, в 10:00. Дело рассматривается в открытом судебном заседании.