В водохранилища Крыма было выпущено более 3 млн молоди карпа и растительноядных рыб

С целью поддержания качества воды на уровне санитарных норм в водоёмы, входящие в группу водохранилищ, ранее наполняемых из Северо-Крымского канала, в ходе проведения мелиоративных работ, в водохранилища Крыма за с 2019 по 2021 год. сотрудниками ГБУ РК «Крымский рыбопитомник» было выпущено 3 млн 200 тысяч молоди карпа и растительноядных рыб. Эффект очистки достигается за счёт вселения в водохранилища мелиоративного стада растительноядных рыб и карпа. Так, например, вселение рыбопосадочного материала белого толстолобика предопределяет изъятие из водохранилищ фитопланктона, который имеет устойчивую тенденцию к увеличению своей биомассы за счет хозяйственной деятельности человека, основным источником чего является сельхозпроизводство.

В республике насчитывается 22 крупных водохранилища объемом более 334 млн м3. Водохранилища являются не только резервуарами для последующего перераспределения воды, но и водоёмами, которые с разной интенсивностью аккумулируют компоненты абиотического и биотического происхождения, концентрация которых достигает величин, исключающих возможность использования воды по целевому назначению, или в значительной степени сокращает число водопользователей. Таким образом, результатом работы питомника является создание и поддержание биологического разнообразия, и, как следствие биологического баланса, в водохранилищах Крыма, что заметно снижает затраты на очистку воды для последующего её использования. В том числе и для питьевых нужд, — отмечают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

На территории России ГБУ РК «Крымский рыбопитомник» — единственное предприятие, находящееся в собственности субъекта РФ. Уже сегодня, говорят специалисты, опытом и механизмами осуществления мелиоративных мероприятий заинтересовались коллеги из регионов нашей страны. ГБУ РК «Крымский рыбопитомник» исторически был создан для проведения мелиоративных работ в водохранилищах Республики Крым, направленных на поддержание качества воды на уровне санитарных норм.

Прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу не могло не сказаться на работе предприятия, так как именно канал являлся источником заполнения прудового фонда питомника. Тем не менее, усилиями Министерства сельского хозяйства Республики Крым, при поддержке правительства республики ГБУ РК «Крымский рыбопитомник», после проведения комплекса мероприятий, вновь может осуществлять свои профильные функции.

Более того, параллельно с наращиванием объёмов производства мелиоративного стада целей планируется организация обеспечения рыбопосадочным материалом товарные хозяйства Республики. Для реализации этих задач в 2022 году предполагается начать проектно-изыскательские работы по созданию инкубационного цеха.

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