В воскресенье в Крыму зафиксировано 2 происшествия на воде, спасено 4 человека

По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму, на водных объектах зафиксировано 2 происшествия на воде, спасено 4 человека.

Утром в районе мыса Такиль был спасен экипаж (два человека) моторной яхты «Адмирал». Подробнее — ЗДЕСЬ.

В 16:14 на диком пляже под Евпаторией (возле памятника Десантникам) двух человек унесло в море на матрасе. Спасатели обнаружили их уже в километре от берега. Спасенных доставили на берег, в медицинской помощи они не нуждались.

По данным ГИМС, с начала года в Крыму произошло 58 происшествий на воде, в результате погиб 41 человек, спасено 42 человека.