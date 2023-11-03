В Ялте — Акция «Цветы Памяти»

Вместе со специалистами «Зеленстроя» Волонтеры Победы высаживают растения у мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне. По информации главы администрации города Ялта Янины Павленко, цветы уже появились у памятника в Гурзуфе, а также у Братской могилы советских воинов в Кореизе. Всего у памятников и мемориальных комплексов будет высажено более 5 тысяч растений.

Высадка цветов у мемориалов — это дань памяти воинам и труженикам тыла, одна из возможностей вновь вспомнить героев, защитивших нашу страну, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Как отмечает начальник отдела молодежной политики и воспитательной работы Департамента образования молодежной политики Администрации Ялты, Волонтер Победы Евгений Хрычев, ребята с удовольствием принимают участие в акции. В планах также высадить цветы у воинских захоронений на Старом кладбище.

Также волонтеры возьмут шефство над главным мемориалом нашего города Холм Славы и будут помогать в его благоустройстве, — говорит Евгений Хрычев.

Присоединиться к акции может каждый, принеся цветы для высадки у мемориалов.

Приносите со своего сада или огорода луковицы тюльпанов, гиацинтов, нарциссов или клубни ирисов (ул. Свердлова, 89 +7 978 060-01-45). Сейчас самое время их высадки, а уже весной, как раз к празднованию памятных дат, они расцветут, — уточняет руководитель МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта