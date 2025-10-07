В Ялте анонсируют Форум-выставку «ТуристЭкспо. Крым — 2025»

Также в первый день Форума пройдет секция, посвященная проведению эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. В рамках данного мероприятия представители Росакредитации, Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, Главного управления МЧС России по Республике Крым, а также эксперты отраслевых ассоциация расскажут о нововведениях в законодательстве в сфере осуществления деятельности гостевыми домами, о земельном надзоре и требованиях пожарной безопасности, поделятся практическими знаниями и опытом по прохождению самооценки.

Второй день форума будет посвящен вопросам развития инфраструктуры пешеходного туризма, интегрирования инклюзивности в туристическую индустрию, кадрового дефицита и обеспечения мер безопасности в санаторно-курортных и гостиничных организациях.

Особое внимание будет уделено развитию гастроиндустрии в Республике Крым и, в целом, в стране.

Совместно с Агентством стратегических инициатив на протяжении года Республика Крым и еще 13 регионов России работает над выстраиванием концепции развития гастрономической индустрии, фокусируясь на сохранении, актуализации и продвижении гастрономических традиций народов России. Россия богата на специалитеты и хранит в себе множество культурных традиций, которые можно раскрыть через гастрономический код. Результатами проведенной работы в Крыму как во флагманском регионе проекта АСИ «ПроЕду по России» также поделятся на полях форума «В Крыму ЕСТЬ!», который состоится в рамках «ТуристЭкспо». Кроме этого, 10 пилотных ресторанов Крыма проведут презентации разработанного уникального крымского меню, будет представлена выставка-ярмарка местных специалитетов и предприятий агропромышленного туризма Крыма.

Для нас важны и крайне необходимы практические результаты, совместные с бизнесом нестандартные решения по итогам высокого курортного сезона в условиях трансформации многих привычных процессов в отрасли и новых вызовов. Участники форума — представители власти, общественного, делового и научного сообщества объединят свой опыт и профессиональные знания, которые позволят воплотить в жизнь самые смелые и передовые идеи для развития внутреннего туризма в стране, — отметил министр курортов и труизма Республики Крым Сергей Ганзий.

Более подробно с деловой программой Форума можно ознакомится на сайте: https://expocrimea.com/programma-turexpo/.

Предварительная регистрация для участия в деловых мероприятиях https://form.top-digital.space

Аккредитация для СМИ https://forms.yandex.ru/cloud/68b1660049363915adc1bc99/

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК