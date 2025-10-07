В Ялте анонсируют Форум-выставку «ТуристЭкспо. Крым — 2025»

Форум-выставка активного отдыха и туризма «ТуристЭкспо.Крым — 2025» планируется в Ялте 15-17 октября. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым. Совместно с федеральными экспертами, представителями власти, депутатским корпусом и субъектами туриндустрии на площадке форума будут подведены итоги высокого летнего сезона, дан старт продажам зимнего турпродукта и раннему бронированию на весну-лето 2026 года, обозначены основные тенденции внутреннего туризма на будущий сезон.
В форуме примут участие представители 15-ти регионов России от Камчатки до Калининграда, 15-ти госкорпораций РФ, Агентства стратегических инициатив, отраслевых общественных организаций, турбизнеса Крыма и РФ. С деловой миссией прибудет делегация Ростовской области и проведет презентации своих турпродуктов. Единый стенд турбизнеса представит Тульская область.
На выставке будут представлены лучшие практики продвижения отдыха и оздоровления, уникальные предложения от туроператоров и руководителей санаториев, пансионатов и отелей полуострова, пройдут розыгрыши ценных призов и подарков.
Деловая программа выставки будет актуальна и полезна для всех курортных регионов России, она составлена с учетом новых запросов бизнеса и основных направлений развития внутреннего туризма в России, согласно Национального проекта «Туризм и гостеприимство».
В ходе пленарного заседания будут подведены итоги летнего туристского сезона 2025 года, а также обозначены перспективы сезона 2026. В мероприятии примут участие: вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, коммерческий директор ООО «Туроператор Алеан» Оксана Булах, министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев, начальник управления обособленного подразделения «Крым» АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Альберт Садретдинов, а также представители Ростовской, Рязанской, Калужской и Калининградской областей, которые поделятся с участниками заседания своими региональными проектами в части развития сферы гостеприимства.
Также в первый день Форума пройдет секция, посвященная проведению эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. В рамках данного мероприятия представители Росакредитации, Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, Главного управления МЧС России по Республике Крым, а также эксперты отраслевых ассоциация расскажут о нововведениях в законодательстве в сфере осуществления деятельности гостевыми домами, о земельном надзоре и требованиях пожарной безопасности, поделятся практическими знаниями и опытом по прохождению самооценки.
Второй день форума будет посвящен вопросам развития инфраструктуры пешеходного туризма, интегрирования инклюзивности в туристическую индустрию, кадрового дефицита и обеспечения мер безопасности в санаторно-курортных и гостиничных организациях.
Особое внимание будет уделено развитию гастроиндустрии в Республике Крым и, в целом, в стране.
Совместно с Агентством стратегических инициатив на протяжении года Республика Крым и еще 13 регионов России работает над выстраиванием концепции развития гастрономической индустрии, фокусируясь на сохранении, актуализации и продвижении гастрономических традиций народов России. Россия богата на специалитеты и хранит в себе множество культурных традиций, которые можно раскрыть через гастрономический код. Результатами проведенной работы в Крыму как во флагманском регионе проекта АСИ «ПроЕду по России» также поделятся на полях форума «В Крыму ЕСТЬ!», который состоится в рамках «ТуристЭкспо». Кроме этого, 10 пилотных ресторанов Крыма проведут презентации разработанного уникального крымского меню, будет представлена выставка-ярмарка местных специалитетов и предприятий агропромышленного туризма Крыма.
Для нас важны и крайне необходимы практические результаты, совместные с бизнесом нестандартные решения по итогам высокого курортного сезона в условиях трансформации многих привычных процессов в отрасли и новых вызовов. Участники форума — представители власти, общественного, делового и научного сообщества объединят свой опыт и профессиональные знания, которые позволят воплотить в жизнь самые смелые и передовые идеи для развития внутреннего туризма в стране, — отметил министр курортов и труизма Республики Крым Сергей Ганзий.
Более подробно с деловой программой Форума можно ознакомится на сайте: https://expocrimea.com/programma-turexpo/.
Предварительная регистрация для участия в деловых мероприятиях https://form.top-digital.space
Аккредитация для СМИ https://forms.yandex.ru/cloud/68b1660049363915adc1bc99/
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: выставки Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: выставки Крыма