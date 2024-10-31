В Ялте анонсируют мероприятия ко Дню народного единства и Всероссийской акции «Ночь искусств»

Большой праздник запланирован 3 ноября в Алупке. Стартуют развлекательные мероприятия в 14-00 с бесплатной обзорной экскурсии по Старому городу. Начало маршрута – от храма Архангела Михаила (на территории оборудована бесплатная благоустроенная парковка). На экскурсию могут прийти все желающие (без предварительной записи).

Экскурсия рассчитана на 3 часа, в том числе в неё включено посещение экспозиции Ялтинского историко-литературного музея «История Алупки». В этот день в музее пройдет День открытых дверей – бесплатный вход для всех желающих организован с 10:00 до 16:00 (экскурсии в 11:00 и в 14:00).

В 13:00 на ул. Амет-Хана-Султана в центре города откроется выставка работ местных мастеров «Сделано в Алупке» и гастрономическая ярмарка с угощениями: плов, кофе на песке и безалкогольный глинтвейн.

Центр города будет оборудован тематическими осенними фотозонами. Сопровождаться праздник будет выступлениями творческих коллективов Алупкинского дома культуры.

В 16:00 в экспозиции «История Алупки» в рамках акции «Ночь искусств» состоится поэтическое мероприятие «Россия объединяет» при участи членов Алупкинского литературного клуба «Золотая лампа». Поэты прочтут стихотворения о России, о любви к Родине и ее многонациональной семье.

С 17:00 до 19:00 все желающие смогут бесплатно посетить выставку «Старая Алупка» (ул. Калинина, 38).

Также с 16:00 и до 20:00 для бесплатного посещения откроются основные экспозиции парадных залов Воронцовского дворца. В честь приближающегося Дня народного единства он будет подсвечен в цветах триколора. Культурная программа во дворце стартует в 16:00 с тематического вечера «Крым Константина Прохорова». Вслед за ним, в 17:00, начнётся творческое занятие «Вместе – мы едины!» и в 17:30 – тематическая беседа «Наша сила в единстве…». Продолжится вечер костюмированным праздником «Образы прошлого», который запланирован с 18:00 до 20:00. Завершит день онлайн-концерт «Под сенью Воронцовского платана», который будет транслироваться на официальном сайте дворца. Он будет проходить с 21:00 до 24:00.

3 ноября «Ночь искусств» отметят в Ялтинском историко-литературном музее.

В этот день здесь пройдет День открытых дверей. С 10:00 до 16:00 гости смогут бесплатно посетить экспозиции (экскурсии в 11:00 и в 14:00):

— Экспозиция «История Алупки» – в 16:00 здесь состоится поэтическое мероприятие «Россия объединяет» при участи членов Алупкинского литературного клуба «Золотая лампа». Поэты прочтут стихотворения о России, о любви к Родине и ее многонациональной семье.

— Экспозиция «Культура Ялты XIX – первой четверти XX вв.» – в 18:00 состоится экскурс-мероприятие «Культура объединяет». На вечере искусство танца начала ХХ века объединится с искусством художественного слова и поэзией.

— Экспозиция «Ялта. Страницы истории» – в 18:00 пройдет презентация выставки «Народы России», на которой свои коллекции представят специалист по славянской культуре Татьяна Варламова и коллекционер, специалист по атрибуции антиквариата и предметов искусства Светлана Куркович. Завершится «Ночь искусств» онлайн-выставкой работ Почётного гражданина Ялты Валентины Цветковой из фондов музея.

— «Жизнь-подвиг» Литературно-мемориального дома-музея Н.З.Бирюкова (ул. Красноармейская, 5)

3 ноября Дом-музей А.П. Чехова и Дача А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе будут работать бесплатно с 16:00 до 20:00. Отдел «Чехов и Крым» на даче «Омюр» с 16:00 до 18:00. Экскурсии будут проходить согласно расписанию, с которым можно ознакомиться на официальном сайте музея:

https://yalta-museum.ru .

Акция «Ночь искусств» начнется в Доме-музее с вернисажа детских рисунков «Краски чеховского дома», созданных юными талантами Ялтинской детской художественной школы им. Ф.А. Васильева. В 18:30 всех желающих пригласят на авторскую экскурсию «Мир музейного закулисья» по мемориальному дому, на которой гости смогут погрузиться в увлекательный мир музейной жизни и раскрыть ее тайны. На фасаде Белой дачи в 19:00 оживет образ Ольги Книппер. Актриса поделится своими воспоминаниями о премьере пьесы «Чайка», погружая зрителей в атмосферу прошлого.

В отделе «Чехов и Крым» на даче Омюр 3 ноября в 16:00 пройдет авторская экскурсия «Связь времен: Аделина Пати и Капитолина Иловайская». Гости узнают о знаковых посетителях дачи «Омюр», среди которых была всемирно известная оперная певица, украсившая своим визитом старинный замок в готическом стиле. Завершит программу музыкальная гостинная «Элегическое настроение», в которой прозвучат романсы и песни в исполнении ялтинской артистки Людмилы Щербатенко.

На даче А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе в этот день в 16:30 пройдет авторская экскурсия «Гости О.Л. Книппер на Гурзуфской даче», которая посвящена жизни супруги писателя и ее ближайшему окружению в конце 20-х годов XX века в прибрежном домике.

В рамках «Ночи искусств» запланированы и онлайн-мероприятия. С 21:00 на официальной странице учреждения в «ВКонтакте» состоится трансляция короткометражного фильма «Семейные реликвии Чеховых». Видеозапись позволит совершить виртуальное путешествие в дом к Антону Павловичу, побывать в его кабинете, увидеть редкие предметы и услышать истории, которые они скрывают. А на официальном сайте Крымского литературно-художественного музея-заповедника будет размещена исследовательская работа и фотоматериалы из фондовой коллекции музея о гостях, посетивших дачу О.Л. Книппер в Гурзуфе.

Программу мероприятий 4 ноября в Доме-музее А.П. Чехова в Ялте откроет вернисаж детских рисунков «Чеховские персонажи». В художественных работах воспитанников Ялтинской деткой художественной школы им. Ф.А. Васильева оживут яркие, многогранные образы героев из рассказов писателя.

В 14:30 все желающие смогут посетить презентацию временной тематической выставки «Экие вы, Чеховы, талантливые». Экспозиция даст возможность прикоснуться к жизни семьи Антона Чехова и продемонстрирует, насколько разными и по-своему талантливыми людьми были те, кто шел с ним по жизни рядом. Впервые будут представлены такие уникальные артефакты, как волшебный фонарь, который собственными руками изготовил Михаил Чехов, посуда семьи писателя, учительские принадлежности Чеховых-педагогов и многое другое.

В 16:30 приглашаем всех желающих в зал литературной экспозиции на кинопоказ фильма «Верные люди». Картина 2022 года, созданная режиссером Александром Андроновым расскажет о наших современниках, которые с преданностью сохраняют свои национальные традиции и возрождают православие на живописном Алтае.

На Даче А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе в День народного единства с 11:00 пройдет вернисаж детского рисунка «Наша Россия» с участием юных художников студии изобразительного искусства Гурзуфского дома культуры.

Кроме того, 4 ноября, все отделы Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника: Дом-музей А.П. Чехова в Ялте, Дача А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе, а также музей «Чехов и Крым» на даче «Омюр» будут работать бесплатно для всех посетителей. Организованные групповые экскурсии, в рамках акции, будут проводиться в 11:30, 14:30 и 16:30 во всех отделах музейного комплекса.

4 ноября в музее «Поляне сказок» в 12:00 состоится праздничный концерт «Одна страна на всех». В исполнении вокального ансамбля «Русские праздники» прозвучат песни о нашей Родине. Вход в музей свободный с 09:00 до 14:00.

* В плане возможны изменения

источник: пресс-служба администрации Ялты