В Ялте дали старт акции «Георгиевская ленточка»

Волонтеры Победы Ялты сегодня вышли на набережную города и раздали более 1000 георгиевских лент в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Волонтеры рассказывали о том, как правильно носить символ Победы и о ее исторической значимости.
Ребята большие молодцы! Спасибо им за такую работу. Мы спокойны за будущую молодежь и будущее нашей страны, — отметила жительница Ялты Надежда.
Акция продлится до 9 мая, в рамках которой активисты Движения раздадут жителям города более 10 000 георгиевских лент.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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