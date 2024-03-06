В Ялте мужчина похитил кусты олеандра с городской клумбы

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Как оказалось, в день происшествия, после распития горячительных напитков, 48-летний местный житель прогуливался по городу. Внимание мужчины привлекли кусты олеандра, растущие вдоль тротуара на клумбе. Убедившись в отсутствии свидетелей, подозреваемый вырвал чужое имущество и отнёс к себе домой. Злоумышленник сразу же украсил двор своего дома, высадив похищенные растения, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Задержанный дал признательные показания. Городское имущество сотрудники полиции изъяли и вернули заявителю. Кусты олеандра снова высажены на городской клумбе.

Дознавателем отдела полиции №3 «Массандровский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.