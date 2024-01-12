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В Ялте наказали убийц пожилого местного жителя
В этом доме и произошло убийство... Фото: Следственный комитет

В Ялте наказали убийц пожилого местного жителя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:41 12.01.2024

В Ялте за проникновение в квартиру, уничтожение имущества и убийство пожилого мужчины осуждены два местных жителя. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

Судом установлено, что мужчины после конфликта, произошедшего с местным жителем, разбив окна в его квартире, незаконно проникли в нее. После того как один из осужденных увидел отца собственника квартиры, он ударил мужчину по голове кирпичом, которым ранее разбил окна в жилье. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия. Осужденные были оперативно задержаны работниками органов внутренних дел, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчин, приговорив одного из них к 11 месяцам, а второго к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказания осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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