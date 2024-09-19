В Ялте намерены решить проблему с подтоплением улицы Садовой

В дождь в этом районе потоки воды несут листья, ветки, камни и мелкий мусор – всё это моментально забивает ливнёвки. Так было и на этот раз – система забилась чуть выше, на Загородной, поэтому все потоки хлынули на Садовую, где расположен основной ливнеприёмник, — поясняет Янина Павленко.
На месте проблему обсудили заместитель главы администрации Юрий Журавлёв, заказчик ремонта – «Служба автомобильных дорог», подрядчик и представители «ДЭУ». Они проверили качество работ и уровень уклона дороги – он полностью соответствует нормам.
Решать проблему будут добавлением ливнёвок – в проходящую под землёй канализацию добавят новые решётки. Таким образом, вода будет уходить быстрее. А в случае, если одна часть системы будет забита, подключатся другие отсеки. Эти работы в течение месяца выполнят специалисты «Службы автомобильных дорог», — заявила Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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