В Ялте намерены решить проблему с подтоплением улицы Садовой

В дождь в этом районе потоки воды несут листья, ветки, камни и мелкий мусор – всё это моментально забивает ливнёвки. Так было и на этот раз – система забилась чуть выше, на Загородной, поэтому все потоки хлынули на Садовую, где расположен основной ливнеприёмник, — поясняет Янина Павленко.