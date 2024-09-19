Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | ЖКХ Крыма | В Ялте намерены решить проблему с подтоплением улицы Садовой
актуально в республике
В Ялте намерены решить проблему с подтоплением улицы Садовой
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте намерены решить проблему с подтоплением улицы Садовой

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 13:43 19.09.2024

Как напомнила теперь уже экс-глава администрации Ялты Янина Павленко (покинула пост — здесь), недавно дорога была отремонтирована, но давняя проблема не решилась. Текущий ремонт не предусматривал обустройство новой ливнёвой канализации.

В дождь в этом районе потоки воды несут листья, ветки, камни и мелкий мусор – всё это моментально забивает ливнёвки. Так было и на этот раз – система забилась чуть выше, на Загородной, поэтому все потоки хлынули на Садовую, где расположен основной ливнеприёмник, — поясняет Янина Павленко.

На месте проблему обсудили заместитель главы администрации Юрий Журавлёв, заказчик ремонта – «Служба автомобильных дорог», подрядчик и представители «ДЭУ». Они проверили качество работ и уровень уклона дороги – он полностью соответствует нормам.

Решать проблему будут добавлением ливнёвок – в проходящую под землёй канализацию добавят новые решётки. Таким образом, вода будет уходить быстрее. А в случае, если одна часть системы будет забита, подключатся другие отсеки. Эти работы в течение месяца выполнят специалисты «Службы автомобильных дорог», — заявила Янина Павленко. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЖКХ Крыма

Комментарии для сайта Cackle
ЖКХ Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.