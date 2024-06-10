В Ялте осуждены члены организованной группы, вымогавшие у граждан деньги

В Ялте городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей. Они признаны виновными по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Судом установлено, что лидер организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которого в отдельном производстве рассматривается Верховным Судом Республики Крым, создал постоянную по составу организованную преступную группу, в которую входили, в том числе ранее судимые лица.
Мужчины под различными предлогами вымогали денежные средства у жителей региона. От жителя Ялты осужденные требовали передать денежные средства, указывая на наличие у него долговых обязательств. У потерпевшей из города Алушты вымогали 940 тыс. рублей якобы за возмещение ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. После передачи женщиной части денежных средств осужденные были задержаны сотрудниками органов внутренних дел, — рассказали подробности в крымской прокуратуре.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил членов группы к лишению свободы на сроки от 8 лет и 6 месяцев до 9 лет. Отбывать наказания им предстоит в исправительных колониях строгого и особого режимов. Приговор суда в законную силу не вступил.
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