В Ялте подсчитывают ущерб от непогоды. Очень жаль погибший кедр, видавший времена «покоренья Крыма»

В Ялте продолжают устранять последствия непогоды. Сильный ветер повалил 25 деревьев. Среди них – 250-летний красавец-кедр на улице Леси Украинки.

Почва за последнее время впитала слишком много влаги, корневая система даже мощных долгожителей не справляется, а ураганные ветра усугубляют ситуацию, — пояснили специалисты.

Городские власти обещают приложить все усилия, чтобы сохранить Ялту зеленой и цветущей – планируется масштабная высадка деревьев к 10-летию Крымской весны.

Она охватит парк Годлевского, «Ясную поляну», сквер М.П.Чеховой, мемориал «Холм славы», район автовокзала. Посадим растения и на иных территориях в рамках предпраздничного субботника вместе с жителями — дуб черешчатый, лох узколистный, миндаль обыкновенный, акацию белую – всего более тысячи деревьев, — уточнила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.