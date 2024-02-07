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В Ялте подсчитывают ущерб от непогоды. Очень жаль погибший кедр, видавший времена «покоренья »

В Ялте подсчитывают ущерб от непогоды. Очень жаль погибший кедр, видавший времена «покоренья Крыма»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 13:45 07.02.2024

В Ялте продолжают устранять последствия непогоды. Сильный ветер повалил 25 деревьев. Среди них – 250-летний красавец-кедр на улице Леси Украинки.

В Ялте подсчитывают ущерб от непогоды. Очень жаль погибший старый кедр, видевший времена «покоренья Крыма»

Почва за последнее время впитала слишком много влаги, корневая система даже мощных долгожителей не справляется, а ураганные ветра усугубляют ситуацию, — пояснили специалисты.

В Ялте подсчитывают ущерб от непогоды. Очень жаль погибший старый кедр, видевший времена «покоренья Крыма»

Городские власти обещают приложить все усилия, чтобы сохранить Ялту зеленой и цветущей – планируется масштабная высадка деревьев к 10-летию Крымской весны.

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В Ялте подсчитывают ущерб от непогоды. Очень жаль погибший старый кедр, видевший времена «покоренья Крыма»

Она охватит парк Годлевского, «Ясную поляну», сквер М.П.Чеховой, мемориал «Холм славы», район автовокзала. Посадим растения и на иных территориях в рамках предпраздничного субботника вместе с жителями — дуб черешчатый, лох узколистный, миндаль обыкновенный, акацию белую – всего более тысячи деревьев, — уточнила глава администрации Ялты Янина Павленко.

В Ялте подсчитывают ущерб от непогоды. Очень жаль погибший старый кедр, видевший времена «покоренья Крыма»

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.

 

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