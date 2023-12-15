В Ялте за незаконную добычу черноморской мидии осужден местный житель

В Ялте прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 63-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Судом установлено, что осужденный, являясь руководителем предприятия, зная, что срок выданного режима эксплуатации мидийно-устричной фермы истек, не приостановил работу предприятия, дал подчиненным работникам незаконное указание об осуществлении вылова черноморской мидии. Всего предприятием была осуществлена незаконная добыча порядка 500 тыс. экземпляров водного биологического ресурса стоимостью более 6,3 млн. рублей, — сообщает прокуратура РК.

Но это не финал истории. Во избежание уголовной ответственности мужчина предоставил правоохранительным органам поддельные документы о приобретении черноморской мидии. Незаконные действия осужденного были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Использовавшийся для вылова биоресурсов катер конфискован в доход государства. Иск прокурора о взыскании с осужденного причинённого ущерба в размере более 6,3 млн. рублей удовлетворен в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.